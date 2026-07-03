Μπεσίκτας: Πήρε «πακέτο» από Φενέρμπαχτσε Γουίλμπεκιν και Μπιρσέν

Δύο παίκτες που αγωνίζονταν στη Φενέρμπαχτσε απέκτησε η Μπεσίκτας, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση των Σκότι Γουίλμπεκιν και Μετετσάν Μπιρσέν.

Ο Αμερικανός πρώην γκαρντ της ΑΕΚ, που θα αγωνίζεται ως γηγενής γιατί έχει τουρκικό διαβατήριο, ταλαιπωρήθηκε πολύ την τελευταία διετία από σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά πλέον έχει αποθεραπευτεί πλήρως. O 33χρονος άσος σε 15 ματς φέτος είχε 6,4 πόντους και 1,6 ασίστ σε 14,8 λεπτά κατά μέσο όρο.

O 31χρονος Τούρκος φόργουορντ (2,08μ.) είχε με τη σειρά του σε 65 εμφανίσεις 4,3 πόντους και 2,9 ριμπάουντ σε 14,8 λεπτά ανά αγώνα.

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