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Μάνατζερ Πελίστρι: «Ψάχνουμε κάποια δυνατότητα να αλλάξει ομάδα-Αν όχι, μένει στον Παναθηναϊκό»

Θέμα αποχώρησης του Φακούντο Πελίστρι από τον Παναθηναϊκό έθεσε ο ατζέντης του, Εντγκάρδο Λασάλβια

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Φακούντο Πελίστρι

Ο ατζέντης του Φακούντο Πελίστρι, Εντγκάρδο Λασάλβια, ανέφερε πως αναζητεί ομάδα για τον Ουρουγουανό εξτρέμ, αλλά αν δεν βρει δεν θα έχει πρόβλημα να μείνει στον Παναθηναϊκό.

«Ψάχνουμε κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα, αλλά αν όχι, μένουμε στην Ελλάδα χωρίς πρόβλημα», ανέφερε σε συνέντευξή του στο Sport 890 της Ουρουγουάης.

Θυμίζουμε πως ο 24χρονος άσος έχει συμβόλαιο ως το 2028.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Πελίστρι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο πελάτης του δεν είχε τον χρόνο που θα περίμενε στο Μουντιάλ μένοντας σε όλη τη διοργάνωση στον πάγκο. «Μου φάνηκε έλλειψη σεβασμού αυτό που του έκαναν στην εθνική ομάδα. Μετά από όλα όσα έκανε σε αυτή τη διαδικασία, δεν άξιζε να πάει στο Μουντιάλ και να μην πατήσει στο γήπεδο», είπε.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Φακούντο Πελίστρι ποδόσφαιρο
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