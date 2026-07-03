Την απόκτηση της Διαμάντως Αλεξιά ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Η 22χρονη σέντερ (1,87μ.) αγωνιζόταν στον Πανσερραϊκό.



«Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο της πορείας μου στον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να φορέσω τη φανέλα αυτού του ιστορικού Συλλόγου. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες», ανέφερε η διεθνής παίκτρια.

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Διαμάντω Αλεξιά για την ομάδα μπάσκετ γυναικών.Η 22χρονη (Ημ Γέννησης 25/6/2004, ύψος 1.87μ.) σέντερ έπαιξε την περασμένη αγωνιστική σεζόν με τη φανέλα του Πανσερραϊκού. Η Αλεξιά τελείωσε τη χρονιά με μέσο όρο 4.4 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ στο πρωτάθλημα.Η Αλεξιά αγωνίστηκε κατά το παρελθόν σε Φίλιππο Περιστερίου, ΑΕΚ Περιστερίου και στην Ηλιούπολη. Η 22χρονη παίκτρια έπαιξε στον Πρωτέα Βούλας, όπου πήρε τις πρώτες της παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το EuroCup».

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