Eπιστροφή στα... κρίσιμα για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την Παρί στο «Telekom Center Athens» για την 29η αγωνιστική της Εuroleague (21:45, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» επιθυμούν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ που έφεραν η κατάκτηση του Κυπέλλου και η ηχηρή προσθήκη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος θα κάνει το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα, ενώ θα δώσει επίσης το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι». Ο Παναθηναϊκός, με ανανεωμένο ρόστερ και ανεβασμένη ψυχολογία, θέλει να κάνει την αντεπίθεσή του και στη Euroleague, ώστε να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Με ρεκόρ 16-12, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας παραμένουν σε κοντινή απόσταση από την εξάδα, την οποία θέλουν να προλάβουν έτσι ώστε να γλιτώσουν τη διαδικασία των play-ins. Υπό αυτό το πρίσμα, η εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί, μία από τις κατώτερου επιπέδου ομάδες της διοργάνωσης, κρίνεται ως must-win, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να «σκαρφαλώνει». Ειδικά αν αναλογιστούμε και το πολύ απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί για τους «πράσινους».

Από την άλλη πλευρά, οι Παριζιάνοι, έχοντας χάσει τους περισσότερους πρωταγωνιστές της περσινής εκπληκτικής σεζόν, διανύουν μία πολύ μέτρια χρονιά. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Φραντσέσκο Ταμπελίνι έχει ρεκόρ 9-18 και βρίσκεται εκτός διεκδίκησης για τη δεκάδα. Παρόλα αυτά, το ιδιαίτερο μπασκετικό της στυλ την καθιστά πάντα μία υπολογίσιμη αντίπαλο. Είναι χαρακτηριστικό πως την προηγούμενη αγωνιστική, η Παρί έφυγε με «διπλό» από τη Βαρκελώνη (74-85), ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα είχε ηττηθεί για μόλις δύο πόντους από την πρωτοπόρο Φενέρ (90-92).

Αγωνιστικά, παραμένει εκτός για τον Παναθηναϊκό ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος πάντως σύμφωνα με τον Αταμάν πλησιάζει στην επιστροφή του. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Κέντρικ Ναν, που πήγε χθες (24/02) στο νοσοκομείο με ίωση. Δεν πρόκειται να αγωνιστεί ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, παρά την ενδεχόμενη ανατροπή όσον αφορά στην παραμονή του. Κανέναν τραυματισμό δεν έχει να διαχειριστεί η Παρί, που θα παραταχθεί πλήρης. Στον πρώτο γύρο, οι «πράσινοι» επικράτησαν 101-95 στο Παρίσι.

Την αναμέτρηση ορίστηκαν να διευθύνουν οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Mιλιβόγε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Σέρχιο Μανουέλ (Ισπανία).

