Ο Παναθηναϊκός φέρεται να προσπαθεί να πυροδοτήσει... βόμβα φέρνοντας ξανά στην Ευρώπη τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, με τον Μαρκ Στάιν να επιβεβαιώνει πως η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή.

Ο διάσημος insider του ΝΒΑ αναφέρει πως η κρούση των «πρασίνων» είναι ελκυστική για τον Λιθουανό, ο οποίος είναι πιθανό να ψάξει την ελευθέρας του προκειμένου να μπορέσει να φορέσει το τριφύλλι.

Αναλυτικά:

«Πηγές της λίγκας επιβεβαιώνουν πως η κρούση για μια επιστροφή στην Ευρώπη είναι ελκυστική για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Θα μπορούσε να τον οδηγήσει στο να αναζητήσει μια διέξοδο από το συμβόλαιό του στο ΝΒΑ για να πάει στον Παναθηναϊκό. Θα αλλάξει κάτι που έμοιαζε ως μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη για τους Ντένβερ Νάγκετς».

League sources confirm that the lure of a return to Europe holds strong appeal to Jonas Valanciunas … which could lead to him seeking a buyout from his NBA contract to join Panathinaikos as @Urbodo reports.



Would scuttle what seemed like such a promising addition for Denver. https://t.co/U7UAb97t9v — Marc Stein (@TheSteinLine) July 3, 2025

Πηγή: skai.gr

