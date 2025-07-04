Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιβεβαίωση από το ΝΒΑ: «Ελκυστική για τον Βαλαντσιούνας η κρούση του Παναθηναϊκού»

Ο Μαρκ Στάιν αναφέρθηκε και αυτός στις πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός να φέρει ξανά στην Ευρώπη τον Γιόνας Βαλαντσιούνας

Γιόνας Βαλαντσιούνας

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να προσπαθεί να πυροδοτήσει... βόμβα φέρνοντας ξανά στην Ευρώπη τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, με τον Μαρκ Στάιν να επιβεβαιώνει πως η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή.

Ο διάσημος insider του ΝΒΑ αναφέρει πως η κρούση των «πρασίνων» είναι ελκυστική για τον Λιθουανό, ο οποίος είναι πιθανό να ψάξει την ελευθέρας του προκειμένου να μπορέσει να φορέσει το τριφύλλι.

Αναλυτικά:

«Πηγές της λίγκας επιβεβαιώνουν πως η κρούση για μια επιστροφή στην Ευρώπη είναι ελκυστική για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Θα μπορούσε να τον οδηγήσει στο να αναζητήσει μια διέξοδο από το συμβόλαιό του στο ΝΒΑ για να πάει στον Παναθηναϊκό. Θα αλλάξει κάτι που έμοιαζε ως μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη για τους Ντένβερ Νάγκετς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός NBA Γιόνας Βαλαντσιούνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark