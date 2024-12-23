Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Γουένιεν Γκάμπριελ. Οι «πράσινοι» μετά από διαπραγματεύσεις ήρθαν σε συμφωνία με τη Μακάμπι για την αγορά του Νοτιοσουδανού σέντερ, με το buy out που θα καταβληθεί στην ισραηλινή ομάδα να φτάνει τις 350.000 ευρώ.



Ο 27χρονος άσος, που θα καλύψει το κενό του τραυματία Ματίας Λεσόρ, θα υπογράψει ως το καλοκαίρι με οψιόν ανανέωσης από πλευράς «τριφυλλιού», που θα επωμιστεί το υπόλοιπο του συμβολαίου του (είχε λαμβάνειν 750.000 δολάρια ετησίως από τη Μακάμπι).



Η μετακίνηση, συνεπώς, θα ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας της 25ης Δεκεμβρίου και ο Γκάμπριελ μπορεί να κάνει ντεμπούτο ακόμη και την Παρασκευή στον αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο.



Ο Γκάμπριελ είναι 27 ετών, ύψους 2,06μ. και ταιριάζει στο προφίλ του ψηλού που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να αποκτήσει έναν σέντερ που πρωτίστως θα είναι καλός αμυντικός. Μάλιστα, υπήρξε συμπαίκτης του Κέντρικ Ναν στους Λέικερς. Γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου του 1997 στο Χαρτούμ στο Σουδάν, αλλά έφυγε σε μικρή ηλικία ως πρόσφυγας στις ΗΠΑ, όπου φοίτησε και στο κολέγιο του Κεντάκι. Από το 2019 ως το 2024 είχε μικρά περάσματα από ομάδες του ΝΒΑ, μετρώντας σε 166 εμφανίσεις 4,4 πόντους και 3,4 ριμπάουντ σε 12,9 λεπτά κατά μέσο όρο.



Το καλοκαίρι υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπι και παρότι έχασε τις πρώτες εβδομάδες της σεζόν με τραυματισμό, έχει 5,8 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,1 τάπες σε 15:06 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, σε 9 εμφανίσεις.

Με το Νότιο Σουδάν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2023 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024. Στο Παρίσι είχε 5,7 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 2 τάπες σε 22,7 λεπτά κατά μέσο όρο.

🚨🚨Done Deal - Wenyen Gabriel is moving to Panathinaikos BC!



I can tell that Pao and Maccabi have reached a final agreement regarding Wenyen Gabriel’s move



The Greek club will pay around $350K to Maccabi as part of this deal pic.twitter.com/SFhjnjvwOL — Arel Ginsber (@ArelGinsber8) December 23, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.