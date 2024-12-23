Ο Αυστραλός τενίστας, Μαξ Παρσέλ, δύο φορές νικητής του διπλού σε Grand Slam, τιμωρήθηκε προσωρινά για παραβίαση των κανονισμών κατά του ντόπινγκ και θα χάσει το Australian Open, που θα διεξαχθεί στη Μελβούρνη τον Ιανουάριο.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (Itia), ο 26χρονος πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε «απαγορευμένη μέθοδο» και «ζήτησε προσωρινή αναστολή στις 10 Δεκεμβρίου», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο προσωρινός αποκλεισμός του Παρσέλ, άρχισε στις 12 Δεκεμβρίου εν αναμονή των συμπερασμάτων της έρευνας και της απόφασης για την ποινή.

Ο Παρσέλ κατέκτησε το Wimbledon 2022 μαζί με τον συμπατριώτη του, Ματ Ιμπντεν και το US Open 2023 μαζί με τον επίσης Αυστραλό, Τζόρνταν Τόμπσον.

Η Αυστραλιανή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (TA) ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός «δεν συνδέεται με την χρήση ενός προϊόντος ντόπινγκ, αλλά μάλλον με μια απαγορευμένη μέθοδο».

Πηγή: skai.gr

