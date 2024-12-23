Μεξικανικά ΜΜΕ: «Δίνει 12,5 εκατ. ευρώ για Πινέδα η Τσίβας - Πολύ κοντά η συμφωνία»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Ορμπελίν Πινέδα. Αυτή τη φορά αρκετά Μέσα, ανάμεσά τους το Fox Sports, αναφέρουν πως η Τσίβας προσφέρει 12,5 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ για τον Μεξικανό άσο και η συμφωνία είναι κοντά.



Μάλιστα, αναφέρουν πως υπάρχουν ακόμη κάποιες σημαντικές εκκρεμότητες, όπως το πώς θα καταβληθούν σε δόσεις αυτά τα χρήματα στην ελληνική ομάδα, αλλά και το ύψος του συμβολαίου του Μεξικανού άσου, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί τετραετές συμβόλαιο ενώ του προσφέρουν αρχικά για τρία χρόνια.

Αν γίνει τελικά η μεταγραφή σε αυτό το ύψος, θα πρόκειται για τη δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία της Τσίβας, πίσω από αυτή του… πρώην κιτρινόμαυρου, ο οποίος είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2017 από την Πατσούκα για 14,7 εκατ. ευρώ.

