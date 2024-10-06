Λογαριασμός
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η "πράσινη" άμυνα "πληγώνει" τους "ερυθρόλευκους"

Τις τελευταίες φορές που ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, η άμυνα ήταν αυτή που του "έδωσε" το παιχνίδι  

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η "πράσινη" άμυνα "πληγώνει" τους "ερυθρόλευκους"

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σήμερα (Κυριακή 06/10) τον Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική της Superleague. Οι "πράσινοι" θα φιλοξενήσουν τον "αιώνιο αντίπαλό" τους στο ΟΑΚΑ, με την ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο να "κυνηγά" τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Μία τέτοια νίκη θα έδινε μεγάλο ψυχολογικό boost στους παίκτες, αλλά θα τους έφερνε και ένα "βήμα" πιο κοντά στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Όταν ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό στην έδρα του, οι "πράσινοι" είναι πιο αποτελεσματικοί στον τρόπο παιχνιδιού τους. Σίγουρα, έχει να κάνει και με την υποστήριξη των οπαδών της ομάδας, όπως και με τον επιθετικό τομέα. 

