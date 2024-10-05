Δεινόν το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον

"Τα μούσκεψε" ο Σιδηρόπουλος στο πρώτο ημίχρονο του Περιστερίου (Ατρόμητος-Βόλος).

Στο 15' έδειξε κίτρινη στον Ασενχούν (Β).

Τον κάλεσε ο varistas Παπαπέτρου για κόκκινη, αλλά κακώς ο 45άρης elite επέμενε στην κίτρινη.

Στο 23' λανθασμένα δεν έδειξε δευτερη κίτρινη στον Μύγα (Β), ο οποίος είχε πάρει την πρώτη στο 14'.

Στο 45' έδειξε κίτρινη στον Μπρόρσον (Α). Πάλι ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR για κόκκινη. Αυτή τη φορά συμφώνησε μαζί του και άφησε σωστά τον Ατρόμητο με 10 παίκτες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.