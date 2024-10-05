Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεινόν το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον

Τον κάλεσε ο varistas Παπαπέτρου για κόκκινη, αλλά κακώς ο 45άρης elite επέμενε στην κίτρινη.

Δεινόν το γήρας, ου γαρ έρχεται μόνον

"Τα μούσκεψε" ο Σιδηρόπουλος στο πρώτο ημίχρονο του Περιστερίου (Ατρόμητος-Βόλος).

Στο 15' έδειξε κίτρινη στον Ασενχούν (Β).

Τον κάλεσε ο varistas Παπαπέτρου για κόκκινη, αλλά κακώς ο 45άρης elite επέμενε στην κίτρινη. 

Στο 23' λανθασμένα δεν έδειξε δευτερη κίτρινη στον Μύγα (Β), ο οποίος είχε πάρει την πρώτη στο 14'.

Στο 45' έδειξε κίτρινη στον Μπρόρσον (Α). Πάλι ο Παπαπέτρου τον κάλεσε στο VAR για κόκκινη. Αυτή τη φορά συμφώνησε μαζί του και άφησε σωστά τον Ατρόμητο με 10 παίκτες. 

Πηγή: dikisports

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόλος Ατρόμητος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark