Μια ανάρτηση με πολλαπλές και διαφορετικές ερμηνείες για το μέλλον του έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα social media. Την ώρα που στο ΝΒΑ περισσότερο από ποτέ άλλοτε φημολογείται ότι μπορεί να αποχωρήσει από τους Μπακς μετά από δώδεκα χρόνια, ο ίδιος έστειλε ένα μάλλον αινιγματικό μήνυμα.

Ανέβασε μια φωτογραφία, όπου φορά μια φανέλα με το σύνθημα «Win for Cream City», που μεταφράζεται ως «Νίκη για το Μιλγουόκι». Ο Greek Freak συνόδευσε την ανάρτηση αυτή με δύο emoji, ένα με δύο ενωμένα χέρια που μεταφράζεται ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και ένα ακόμη με στρατιωτικό χαιρετισμό. Άλλοι ερμήνευσαν αυτή την ανάρτηση ως δήλωση αφοσίωσης στους Μπακς και άλλη ως… ευχαριστώ λίγο πριν το «αντίο».

Σημειώνεται πως ο 30χρονος άσος έχει συμβόλαιο σε ισχύ για άλλα δύο συν ένα χρόνια: την ερχόμενη σεζόν έναντι 57,6 εκατ. δολαρίων και για τη μεθεπόμενη για 62,2 εκατ. δολάρια, ενώ έχει και ο ίδιος οψιόν για το 2027/28 έναντι 66,8 εκατ. δολαρίων. Πάντως, ήδη αρκετές ομάδες φέρονται να ετοιμάζονται να κρούσουν την πόρτα των Μπακς προσφέροντας σημαντικά ανταλλάγματα για να τον αποκτήσουν με trade.

