Γλέντησε το 48ο με τεσσάρα και κράτησε απόρθητο το κάστρο του ο Ολυμπιακός

Πρώτος, καλύτερος και αήττητος εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις ο Ολυμπιακός! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθάρισε και τον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με το εμφατικό 4-2 και γιόρτασε με ιδανικό τρόπο την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος της ιστορίας του.

Επιστροφή στον ελληνικό θρόνο μετά από μια διετία χωρίς πρωτάθλημα, αλλά και με το ευρωπαϊκό να έχει μεσολαβήσει για τους Πειραιώτες, οι οποίοι στο 100ό έτος της ιστορίας τους σήκωσαν το πρωτάθλημα στο απόρθητο κάστρο τους σε μια φαντασμαγορική γιορτή!

Ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα απώλεσε και τις τελευταίες ελπίδες του για τη 2η θέση και την τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την ΑΕΚ για να κλειδώσει την 3η θέση, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ σε μία εβδομάδα.

Μεγάλο ματς οι Έσε και Ζέλσον, σκόραρε ξανά ο Βέλντε, ενώ βρήκε δίχτυα και ο Πορτογάλος εξτρέμ και οι Τσικίνιο, Ελ Κααμπί για τον Ολυμπιακό. Από πλευράς ΠΑΟΚ ο Ζίβκοβιτς πέτυχε… ντοπιέτα αλλά δεν έφτανε!

Ντεμπούτο για τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο στην εστία των Πειραιωτών, με τον Έλληνα κίπερ να κάνει ολέθριο λάθος στο πρώτο λεπτό για το 1-0 του ΠΑΟΚ, αλλά στη συνέχεια να παίρνει ένα ζεστό χειροκρότημα από την κερκίδα και να είναι σταθερότατος κάτω από τα δοκάρια.

Το ματς

Ροντέο από τα πρώτα δευτερόλεπτα το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό να βρίσκει προβάδισμα όταν ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος του Αναγνωστόπουλου που έχασε το κοντρόλ εκτός περιοχής και σκόραρε σε κενή εστία για το 1-0. Πέντε λεπτά μετά το φοβερό σουτ του Κωνσταντέλια στην κίνηση πέρασε λίγο άουτ, με τον Ολυμπιακό να απαντά στο 15ο λεπτό, με τον Βέλντε να πιάνει δυνατό σουτ από κοντά και τον Κοτάρσκι να βάζει λάθος τα χέρια του. Η μπάλα κατέληξε βασανιστικά στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας για το 1-1.

Οι «ερυθρόλευκοι» πατούσαν καλύτερα, οι «ασπρόμαυροι» έδιναν χώρο και έψαχναν το transition, με το ματς να έχει γρήγορο ρυθμό αλλά λίγες καλές φάσεις. Ο Κωνσταντέλιας ήταν ένας μόνιμος πονοκέφαλος, αλλά με κακές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και ο Ολυμπιακός έφερε τούμπα το σκορ στο 32’. Ο Έσε σέντραρε υπέροχα από τα δεξιά και ο αμαρκάριστος Ελ Κααμπί εκτέλεσε με σκαστή κεφαλιά για το 2-1 στο 30’. Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ βρήκε την άμεση απάντηση όταν αναπτύχθηκε ταχύτατα από τα αριστερά, ο Τάισον έκλεισε προς τα μέσα και βρήκε τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος με προσποίηση άδειασε τον Μπρούνο και εκτέλεσε άψογα με το δεξί για το 2-2.

Ο Βέλντε ήταν δραστήριος και έπαιρνε προσπάθειες. Στο 38’ έβγαλε τον Ελ Κααμπί στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας αλλά ο Μαροκινός έχασε το κοντρόλ και τρία λεπτά μετά το παράλληλο γύρισμα του Νορβηγού απομακρύνθηκε σε κόρνερ, με το σκορ να μένει ως έχει μέχρι την ανάπαυλα.

Ο ΠΑΟΚ θέλησε να αιφνιδιάσει τον Ολυμπιακό με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, όταν ο Ζίβκοβιτς είδε το underlap του Ότο και τον έπαιξε, αλλά ο Αναγνωστόπουλος με τρομερή επέμβαση κράτησε το σκορ στο 2-2. Ο Έσε απάντησε με γυριστή κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ στο 55’, με τους Πειραιώτες να πατάνε συνολικά καλύτερα στο δεύτερο μέρος αλλά το παιχνίδι να είναι άναρχο.

Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τον σχηματισμό σε 4-4-2 και άμεσα ο Γιάρεμτσουκ με την πρώτη του επαφή είδε την μπάλα σαν σταματά στο οριζόντιο δοκάρι μετά την κεφαλιά που επιχείρησε. Στο 73’ ο Τσικίνιο είδε το σουτ που έκανε από καλή θέση να κοντράρει και να περνά κόρνερ, ενώ τρία λεπτά ο Κωνσταντέλιας μπερδεύτηκε και από ευνοϊκό σημείο δεν εκτέλεσε σωστά. Τελικά, στο 81ο λεπτό ο Ολυμπιακός πήρε εκ νέου το προβάδισμα, με τον Ζέλσον να κάνει την ατομική ενέργεια και να γυρίζει στο ύψος του πέναλτι, όπου ο Τσικίνιο δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει για το 3-2 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Λίγα λεπτά μετά δε, ο Γιάρεμτσουκ έδωσε πάρε-βάλε πάσα στον Ζέλσον, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να υπογράψει τον θρίαμβο και το 4-2 που ήταν και το τελικό σκορ της… πρωταθληματικής φιέστας.

MVP: Ο Έσε ήταν εκ των κορυφαίων, αλλά ο Ζέλσον του… κλέβει οριακά το βραβείο, έχοντας γκολ και ασίστ στα δύο τέρματα που χάρισαν το τρίποντο στον Ολυμπιακό και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα (4-2).

Η σφυρίχτρα: Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα ο Αϊτεκίν, έχοντας καλή απόδοση. Συνολικά προσπάθησε να αφήσει το ματς να παιχτεί και δεν το επηρέασε με τα σφυρίγματά του.

Οι ενδεκάδες:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Αναγνωστόπουλος, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (63? Ορτέγκα), Έσε, Στάμενιτς (64? Ντάνι Γκαρθία), Μαρτίνς Τσικίνιο, Βέλντε (63? Γιάρεμτσουκ), Ελ Κααμπί (79? Πάλμα)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (77? Οζντόεφ), Μεϊτέ (83? Σβαμπ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (83? Σορετίρε), Τάισον (77? Πέλκας), Μπράντον (66? Τσάλοβ)

