Παναθηναϊκός: Οι «μηχανές παραγωγής» και το «pick and roll» που θα πάει… «σύννεφο»

Μόνο τα τυπικά έχουν μείνει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λορέντζο Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Κάπως έτσι, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει μία 4αδα γκαρντ που θυμίζει 2009. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 15 Ιουλίου για να οριστικοποιηθεί αυτό, καθώς μέχρι εκείνη την ημέρα ο Κέντρικ Ναν έχει buy out για το NBA.

Ο Παναθηναϊκός, κάνει δικό του ένα παίκτη ο οποίος είναι εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη στο pick and roll παιχνίδι. Ενώ διαθέτει και τον κορυφαίο σε αυτό τον τομέα, τον Κώστα Σλούκα. Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Λορέντζο Μπράουν, είναι από τους καλύτερους – αν όχι οι καλύτεροι – σε αυτό το είδος παιχνιδιού. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως ο «Επτάστερος» θα κάνει «ψωμοτύρι» αυτό τον τρόπο παιχνιδιού. Και λογικό, αφού διαθέτει τους κορυφαίους στο είδος.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.