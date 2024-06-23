Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Οι «μηχανές παραγωγής» και το «pick and roll» που θα πάει… «σύννεφο»

Η προσθήκη του Λορέντζο Μπράουν δίνει άλλη διάσταση στο επιθετικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οι αριθμοί που σπάνε... «χολές»  

Παναθηναϊκός: Οι «μηχανές παραγωγής» και το «pick and roll» που θα πάει… «σύννεφο»

Μόνο τα τυπικά έχουν μείνει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λορέντζο Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Κάπως έτσι, ο Εργκίν Αταμάν θα έχει μία 4αδα γκαρντ που θυμίζει 2009. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 15 Ιουλίου για να οριστικοποιηθεί αυτό, καθώς μέχρι εκείνη την ημέρα ο Κέντρικ Ναν έχει buy out για το NBA.

Ο Παναθηναϊκός, κάνει δικό του ένα παίκτη ο οποίος είναι εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη στο pick and roll παιχνίδι. Ενώ διαθέτει και τον κορυφαίο σε αυτό τον τομέα, τον Κώστα Σλούκα. Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού μαζί με τον Λορέντζο Μπράουν, είναι από τους καλύτερους – αν όχι οι καλύτεροι – σε αυτό το είδος παιχνιδιού. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως ο «Επτάστερος» θα κάνει «ψωμοτύρι» αυτό τον τρόπο παιχνιδιού. Και λογικό, αφού διαθέτει τους κορυφαίους στο είδος.

