«Έκλεισε» στον ΟΦΗ ο Καραχάλιος

Σημαντική κίνηση του ΟΦΗ για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής.

Η ομάδα της Κρήτης μετά την απόκτηση του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του Μπόρχα Γκονζάλες ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ζήση Καραχάλιο.

Ο πρώην χαφ των Λεβαδειακού και ΠΑΣ Γιάννινα αποτέλεσε μεγάλο στόχο της ομάδας του Ηρακλείου η οποία έπειτα από διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Ηπείρου απέσπασε τη θετική απάντηση του ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα τις επόμενες ημέρες ο Καραχάλιος αναμένεται να ταξιδέψει για την Κρήτη όπου θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιο του.

