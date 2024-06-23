Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Έκλεισε» στον ΟΦΗ ο Καραχάλιος

Στην τρίτη του μεταγραφική προσθήκη προχώρησε ο ΟΦΗ καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ζήση Καραχάλιο ο οποίος τις επόμενες ημέρες αναμένεται στο Ηράκλειο για ιατρικά και υπογραφές

Καραχάλιος

Σημαντική κίνηση του ΟΦΗ για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής.

Η ομάδα της Κρήτης μετά την απόκτηση του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη και του Μπόρχα Γκονζάλες ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ζήση Καραχάλιο.

Ο πρώην χαφ των Λεβαδειακού και ΠΑΣ Γιάννινα αποτέλεσε μεγάλο στόχο της ομάδας του Ηρακλείου η οποία έπειτα από διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Ηπείρου απέσπασε τη θετική απάντηση του ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα τις επόμενες ημέρες ο Καραχάλιος αναμένεται να ταξιδέψει για την Κρήτη όπου θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα υπογράψει το συμβόλαιο του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΟΦΗ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark