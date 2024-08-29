Αποθέωση από τον κόσμο στην είσοδο των παικτών του Παναθηναϊκού - Αποδοκιμασίες για τη Λανς

Ο Παναθηναϊκός δίνει από νωρίς στη σεζόν ένα τεράστιο ματς, αφού υποδέχεται τη Λανς στο ΟΑΚΑ θέλοντας να ανατρέψει την ήττα 2-1 στη Γαλλία και να προκριθεί ο ίδιος στους ομίλους του Conference League.



Oι φίλοι των γηπεδούχων κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο έτσι ώστε να αποθεώσουν την ομάδα και το έκαναν όταν αυτή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες όταν εμφανίστηκαν στο χορτάρι οι παίκτες της Λανς.



Δείτε βίντεο:

