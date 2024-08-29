Λογαριασμός
Αποθέωση από τον κόσμο στην είσοδο των παικτών του Παναθηναϊκού-Αποδοκιμασίες για τη Λανς - Βίντεο

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν την ομάδα όταν αυτή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο και αποδοκίμασαν την αποστολή της Λανς στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός δίνει από νωρίς στη σεζόν ένα τεράστιο ματς, αφού υποδέχεται τη Λανς στο ΟΑΚΑ θέλοντας να ανατρέψει την ήττα 2-1 στη Γαλλία και να προκριθεί ο ίδιος στους ομίλους του Conference League.

Oι φίλοι των γηπεδούχων κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο έτσι ώστε να αποθεώσουν την ομάδα και το έκαναν όταν αυτή βγήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αντίθετα, υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες όταν εμφανίστηκαν στο χορτάρι οι παίκτες της Λανς.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Λανς Conference League
