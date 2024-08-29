Πραγματοποιήθηκε στο Μονακό η πρώτη και ιστορική κλήρωση του νέου Champions League.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, που αποκτά από τη σεζόν 2024-25 νέο format, θα αποτελείται πλέον από έναν ενιαίο όμιλο, με τις 36 ομάδες να μαθαίνουν όλες τους 8 αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν και την έδρα στην οποία θα το κάνουν!

Φυσικά, οι ματσάρες που προέκυψαν είναι πάρα πολλές για να τις αναφέρουμε, αφού η νέα μορφή της διοργάνωσης αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και τους δυνατούς αγώνες. Το πρόγραμμα, με ημερομηνίες για κάθε αγώνα, θα γίνει γνωστό το ερχόμενο Σάββατο (31/08), αν και ήδη γνωρίζουμε πότε θα λάβει χώρα η κάθε αγωνιστική.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι την κλήρωση διεξήγαγαν οι Τζανλουίτζι Μπουφόν και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι μάλιστα βραβεύθηκαν από τη UEFA για τη μεγάλη τους προσφορά στη διοργάνωση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κλήρωσης:

Πρώτο γκρουπ

Μάντσεστερ Σίτι: Ίντερ (εντός), Παρί εκτός (εκτός), Μπριζ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός).

Ίντερ: Λειψία (εντός), Μάντσεστερ Σίτι (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ερυθρός (εντός), Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Μονακό (εντός), Σπάρτα (εκτός).

Μπάγερν: Παρί (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Ντίναμο Ζάγκρεμπ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Σλόβαν (εντός), Άστον Βίλα (εκτός).

Λειψία: Λίβερπουλ εντός, Ίντερ εκτός, Γιουβέντους εντός, Ατλέτικο εκτός, Σπόρτιγκ εντός, Σέλτικ εκτός, Άστον Βίλα εντός, Στουρμ Γκρατς εκτός.

Ντόρτμουντ: Μπαρτσελόνα (εντός), Ρεάλ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Μπριζ (εκτός), Σέλτικ(εντός), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (εκτός), Στουρμ (εντός), Μπολόνια (εκτός).

Μπαρτσελόνα: Μπάγερν (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Γιούνγκ Μπόις (εντός), Ερυθρός Αστέρας (εκτός), Μπρεστ (εντός), Μονακό (εκτός).

Ρεάλ: Ντόρτμουντ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μίλαν (εντός), Αταλάντα (εκτός), Ζάλτσμπουργκ (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Μπρεστ (εκτός)

Λίβερπουλ: Ρεάλ (εντός), Λειψία (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Μίλαν (εκτός), Λιλ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπολόνια (εντός), Τζιρόνα (εκτός).

Παρί Σεν Ζερμέν: Σίτι (εντός), Μπάγερν Μονάχου (εκτός), Ατλέτικο Μαδρίτης (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Σάλτσμπουργκ (εκτός), Τζιρόνα (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός).

Δεύτερο γκρουπ

Ατλέτικο Μαδρίτης: Λειψία (εντός), Παρί Σεν Ζερμέν (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Λιλ (εντός), Σάλτσμπουργκ (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός), Σλάβια Πράγας (εκτός).

Αταλάντα: Ρεάλ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Σακτάρ (εκτός), Σέλτικ (εντός), Γιουνγκ Μπόις (εκτός), Στουρμ Γκρατς (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός).

Κλαμπ Μπριζ: Ντόρτμουντ (εντός), Σίτι (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μίλαν (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Σέλτικ (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Στούρμ (εκτός).

Λεβερκούζεν: Ίντερ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Μίλαν (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Σάλτσμπουργκ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Μπρεστ (εκτός).

Άρσεναλ: Παρί (εντός), Ίντερ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Ντίναμο (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Μονακό (εντός), Ζιρόνα (εκτός).

Μπενφίκα: Μπαρτσελόνα (εντός), Μπάγερν (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Ερυθρός (εκτός), Μπολόνια (εντός), Μονακό (εκτός)

Μίλαν: Λίβερπουλ (εντός), Ρεάλ (εκτός), Μπριζ (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ερυθρός Αστέρας (εντός), Ντινάμο Ζάγκρεμπ (εκτός), Τζιρόνα (εντός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εκτός).

Γιουβέντους: Σίτι (εντός), Λειψία (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Μπριζ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Λιλ (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Άστον Βίλα (εκτός).

Σαχτάρ Ντόνετσκ: Μπάγερν (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Γιουνγκ Μπόις (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπρεστ (εντός), Μπολόνια (εκτός).

Τρίτο γκρουπ

Γιουνγκ Μπόις: Ίντερ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αταλάντα (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Ερυθρός Αστέρας (εντός), Σέλτικ (εκτός), Άστον Βίλα (εντος), Στουτγκάρδη (εκτός).

Λιλ: Ρεάλ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Ατλέτικο (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Στουρμ (εντός), Μπολόνια (εκτός).

Φέγενορντ: Μπάγερν (εντός), Σίτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Ζάλτσμπουργκ (εντός), Λιλ (εκτός), Σπάρτα (εντός), Τζιρόνα (εκτός).

Ντίναμο Ζάγκρεμπ: Ντόρτμουντ (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μίλαν (εντός),Άρσεναλ (εκτός), Σέλτικ(εντός), Ζάλτσμπουργκ (εκτός), Μονακό (εντός), Σλόβαν (εκτός).

Ερυθρός Αστέρας: Μπαρτσελόνα (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Μίλαν (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Γιουνγκ Μπόις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Μονακό (εκτός).

Σάλτσμπουργκ: Παρί (εντός), Ρεάλ (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ντίναμο (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Μπρεστ (εντός), Σπάρτα (εκτός).

Σέλτικ: Λειψία (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Μπριζ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Γιουνγκ Μπόις (εντός), Ντίναμο (εκτός), Σλόβαν (εντός), Άστον Βίλα (εκτός).

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Σίτι (εντός), Λειψία (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Μπριζ (εκτός), Λιλ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Μπολόνια (εντός), Στουρμ (εκτός).

Αϊντχόφεν: Λίβερπουλ (εντός), Παρί (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Ερυθρός (εκτός), Τζιρόνα (εντός), Μπρεστ (εκτός).

Τέταρτο γκρουπ

Τζιρόνα: Λίβερπουλ (εντός), Παρί (εκτός), Άρσεναλ (εντός), Μίλαν (εκτός), Φέγενορντ (εντός), Αϊντχόφεν (εκτός), Σλόβαν Μπρατισλάβας (εντός), Στουρμ Γκρατς (εκτός).

Στουτγκάρδη: Παρί (εντός), Ρεάλ (εκτός), Αταλάντα (εντός), Γιουβέντους (εκτός), Γιουνγκ (εντός), Ερυθρός (εκτός), Σπάρτα (εντός), Σλόβαν (εκτός).

Μπολόνια: Ντόρτμουντ (εντός), Λίβερπουλ (εκτός), Σαχτάρ (εντός), Μπενφίκα (εκτός), Λιλ (εντός), Σπόρτινγκ (εκτός), Μονακό (εντός), Άστον Βίλα (εκτός).

Μπρεστ: Ρεάλ (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Σαχτάρ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ζάλτσμπουργκ (εκτός), Στουρμ (εντός), Σπάρτα (εκτός).

Άστον Βίλα: Μπάγερν (εντός), Λειψία (εκτός), Γιουβέντους (εντός), Μπριζ (εκτός), Σέλτικ (εντός), Γιούνγκ Μπόις (εκτός), Μπολόνια (εντός), Μονακό (εκτός).

Σπάρτα Πράγας: Ίντερ (εντός), Σίτι (εκτός), Ατλέτικο (εντός), Λεβερκούζεν (εκτός), Ζάλτσμπουργκ (εντός), Φέγενορντ (εκτός), Μπρεστ (εντός), Στουτγκάρδη (εκτός).

Σλόβαν Μπρατισλάβας: Σίτι (εντός), Μπάγερν (εκτός), Μίλαν (εντός), Ατλέτικο (εκτός, Ντίναμο (εντός), Σέλτικο (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Ζιρόνα (εκτός)

Μονακό: Μπαρτσελόνα (εντός), Ίντερ (εκτός), Μπενφίκα (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Ερυθρός (εντός), Ντίναμο (εκτός), Άστον Βίλα (εντός), Μπολόνια (εκτός)

Στουρμ Γκρατς: Λειψία (εντός), Ντόρτμουντ (εκτός), Μπριζ (εντός), Αταλάντα (εκτός), Σπόρτινγκ (εντός), Λιλ (εκτός), Ζιρόνα (εντός), Μπρεστ (εκτός)

Οι ημερομηνίες των 8 αγωνιστικών

1η αγωνιστική 17-19 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική 1-2 Οκτωβρίου

3η αγωνιστική 22-23 Οκτωβρίου

4η αγωνιστική 5-6 Νοεμβρίου

5η αγωνιστική 26-27 Νοεμβρίου

6η αγωνιστική 10-11 Δεκεμβρίου

7η αγωνιστική 21-22 Ιανουαρίου

8η αγωνιστική 29 Ιανουαρίου

Πλέι οφς μεταξύ 9-16 και 17-24: 11/12 Φεβρουαρίου και 18/19 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 4-5 Μαρτίου και 11-12 Μαρτίου

Προημιτελικοί: 8-9 Απριλίου και 15/16 Απριλίου

Ημιτελικοί: 29/30 Απριλίου και 6/7 Μαΐου

Τελικός: 31 Μαΐου, Allianz Arena

Το νέο format της διοργάνωσης

Με το νέο σχήμα, οι 36 ομάδες του Champions League θα βρίσκονται σε ενιαίο όμιλο και θα παίζουν 8 αγώνες στη φάση του πρωταθλήματος (πρώην φάση των ομίλων). Δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον τρεις αντιπάλους δύο φορές (εντός και εκτός έδρας) αλλά θα αντιμετωπίζουν 8 διαφορετικές ομάδες, παίζοντας τέσσερα ματς εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι οκτώ πρώτες ομάδες της ενιαίας βαθμολογίας θα προκριθούν αυτόματα στη φάση των 16, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα αγωνιστούν σε διπλούς νοκ άουτ πλέι οφ αγώνες για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη φάση των 16 της διοργάνωσης. Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 25η έως την 36η θέση αποκλείονται, δίχως μετακίνησή τους στο UEFA Europa League.

Στη φάση των νοκ άουτ, οι ομάδες μεταξύ 9ης και 16ης θέσης θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα που τερμάτισε μεταξύ 17ης και 24ης, με τον δεύτερο αγώνα στην έδρα τους. Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα πλέι οφ της νοκ άουτ φάσης θα περάσουν στη φάση των 16, όπου η καθεμία θα αντιμετωπίσει μία από τις οκτώ πρώτες ομάδες, οι οποίες θα έχουν ήδη προκριθεί στη φάση των 16.

Από τη φάση των 16 και μετά, η διοργάνωση θα συνεχίσει να ακολουθεί την υπάρχουσα μορφή των νοκ άουτ, που οδηγεί στην ουδέτερη έδρα του τελικού, που έχει επιλέξει η UEFA.

