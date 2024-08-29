ΠΑΟΚ: Προς Φαμαλικάο ο Ράφα Σοάρες

Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Ράφα Σοάρες. Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ αναμένεται να λύσει το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς και θα επιστρέψει στην πατρίδα του.
Ο «δικέφαλος του βορρά» βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Φαμαλικάο για την παραχώρηση του Σοάρες. Μάλιστα, η συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές αναμένεται να υπάρξει σύντομα, όπως τονίζει η «Record».
Την περασμένη σεζόν έπαιξε 21 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.
Πηγή: skai.gr
- Αποθέωση από τον κόσμο στην είσοδο των παικτών του Παναθηναϊκού-Αποδοκιμασίες για τη Λανς - Βίντεο
- Champions League: Η κλήρωση των ομίλων - Τα γκρουπ και οι ημερομηνίες των αγώνων - Πώς θα διεξαχθεί η φετινή διοργάνωση
- Έγραψε ιστορία ο Κάρι: 3ος NBAer με πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κέρδος από τα συμβόλαιά του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.