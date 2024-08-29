ΠΑΟΚ: Προς Φαμαλικάο ο Ράφα Σοάρες

Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Ράφα Σοάρες. Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ αναμένεται να λύσει το συμβόλαιό του με τους Θεσσαλονικείς και θα επιστρέψει στην πατρίδα του.

Ο «δικέφαλος του βορρά» βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Φαμαλικάο για την παραχώρηση του Σοάρες. Μάλιστα, η συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές αναμένεται να υπάρξει σύντομα, όπως τονίζει η «Record».

Την περασμένη σεζόν έπαιξε 21 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Πηγή: skai.gr

