Ο «κύβος ερρίφθη» για τον Πάουλο Ντιμπάλα. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός που αποχώρησε από τη Ρόμα, αναζήτησε για αρκετό καιρό τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και τον βρήκε στη Σαουδική Αραβία.

Όπως μεταφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος του Footmercato, Σαντί Αουνά, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής τα βρήκε σε όλα με την Αλ-Καντισίγια του Μίτσελ και αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μάλιστα ο έγκριτος ρεπόρτερ αποκαλύπτει και τον μισθό του Ντιμπάλα, ο οποίος αναμένεται να λαμβάνει 15 εκατ. ευρώ ετησίως. Θυμίζουμε ότι στην Αλ-Καντισίγια εντάχθηκαν το φετινό καλοκαίρι, τόσο ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, όσο και ο Νάτσο.

