Παναθηναϊκός: Οι δεδομένες αλλαγές ενόψει ντέρμπι και το «must» του γοήτρου

Αφοσιωμένοι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι άπαντες στον Παναθηναϊκό, πριν ξεκινήσει και τυπικά ο σχεδιασμός της νέας σεζόν.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη στην OPAP Arena, με την οποία ουσιαστικά σφράγισαν τη 2η θέση και τη συμμετοχή τους στα προκριματικά του Champions League, θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που δεν είναι άλλος από τη νίκη απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο την Κυριακή (11/5) στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική των playoffs.

Βαθμολογικό κίνητρο δεδομένα δεν υπάρχει για κανέναν από τους δυο, ωστόσο για τον Παναθηναϊκό, η νίκη θα είναι ένα «μήνυμα» ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στην οποία οι «πράσινοι» θέλουν να αποδείξουν ότι θα είναι βασικοί διεκδικητές του τίτλου.

Ο Ρουί Βιτόρια έχει ρίξει το βάρος στην τακτική, αλλά συνεχίζει να μετρά σημαντικές απουσίες και για αυτό θα προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα με τους Τζούριτσιτς και Γεντβάι να είναι τραυματίες, ενώ ο Πελίστρι που συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στην ΑΕΚ, επίσης δεν θα είναι διαθέσιμος.

Στα εξωαγωνιστικά, σημαντικές είναι οι εξελίξεις και από το «μέτωπο» του νέου γηπέδου στον Βοτανικό, εκεί όπου οι εργασίες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς μετά τη δυτική εξέδρα, ξεκίνησαν οι εργασίες θεμελίωσης και στην ανατολική.

