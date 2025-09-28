Παγκόσμιος Στέφανος Ντούσκος! Ο 28χρονος κωπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης με μια εκπληκτική κούρσα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα μέτρα της κούρσας έχοντας σταθερά στο πρώτο μισό τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ.

Σταδιακά, ωστόσο, άρχισε να ανεβαίνει και δείχνοντας φοβερά αποθέματα ενέργειας και ψυχής κατάφερε να περάσει μπροστά και να τερματίσει πρώτος σε χρόνο 6:36,75.

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για τον Ντούσκο, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή του κόσμου μετά το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

«Αυτό είναι για την Ελλάδα» - Οι πρώτες δηλώσεις του Παγκόσμιου πρωταθλητή

Εμφανώς καταβεβλημένος, αλλά τρισευτυχισμένος για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο μονό σκιφ στο Παγκόσμιο Κωπηλασίας της Σανγκάης παρουσιάστηκε ο Στέφανος Ντούσκος μετά τη σπουδαία κούρσα του.

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι, πήγαν όλα όπως ήθελα και όταν είδα ότι στα χίλια μέτρα ήμουν κοντά το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Έκανα υπομονή για να έχω δυνάμεις για το τέλος. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου, ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Όσο περνούσα μπροστά ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα στιγμή», τόνισε ο 28χρονος κωπηλάτης.

«Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά, να έρθουν και να γνωρίσουν το άθλημα της κωπηλασίας. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή. Αξίζει ο κόπος για τέτοιες στιγμές, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό», πρόσθεσε.

Για τη συνέχεια είπε: «Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να είμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά δεν επαναπαυόμαστε. Έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα. Θέλω στο Λος Άντζελες να είμαι σε καλύτερη μέρα και να διεκδικήσω ένα μετάλλιο. Ευχαριστώ τους πάντες».

«Κλαίμε από χαρά» – «Δούλεψε 4 χρόνια για αυτή τη στιγμή»

Συγκλονισμένος, από την σπουδαία διάκριση του Στέφανου Ντούσκου, ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλης Πολύμερος δήλωσε στην ΕΡΤ: «Κλαίμε όλοι από χαρά. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ο Στέφανος μας έκανε υπερήφανους. Έκανε την κούρσα της ζωής του. Ήταν στα μέτρα του και έκανε ακριβώς αυτό που ήθελε. Δεν έχει συμβεί ξανά να πάρουμε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. Είναι άθλος αυτό που πέτυχε, γιατί υστερεί σωματικά σε σχέση με τους αντιπάλους του, αλλά η ψυχή και το πείσμα, μαζί με την προπόνηση, τον έκαναν πρωταγωνιστή».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο προπονητής του, Τζιάνι Ποστιλιόνε, στάθηκε στη σκληρή δουλειά του πρωταθλητή: «Φυσικά και είμαστε χαρούμενοι. Δούλεψε εδώ και τέσσερα χρόνια για να φτάσει εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και την απόλυτη αφοσίωσή του. Η ελληνική κωπηλασία είναι πλέον σε καλύτερη θέση. Ο Στέφανος είναι εξαιρετικός κωπηλάτης και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει για να το ξανακάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες».

Θερμά συγχαρητήρια από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας - «Να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο»

«Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Γιαννιώτη Oλυμπιονίκη μας Στέφανο Ντούσκο, που αγωνιζόμενος στον τελικό του μονού σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη, έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια και εκπλήρωσε το όνειρό του για ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμια διοργάνωση.

Στέφανε, με τα "κουπιά" σου, την προσπάθεια, την επιμονή και την υπομονή σου να ανεβάζεις πάντα την Ελλάδα στο πιο ψηλό βάθρο διδάσκοντας τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.