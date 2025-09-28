Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Ο «πεινασμένος» Χολμς και η ευκαιρία του Γιούρτσεβεν

Οι πράσινοι ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στην Euroleague με δυο σέντερ συν τον Ματίας Λεσόρ

Χολμς

Ο Γάλλος δεν είναι ακόμα διαθέσιμος όμως δεν θα αργήσει να μπει. Προς το παρόν ο Παναθηναϊκός πορεύεται με τον Ρισόν Χολμς και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Προφανώς ο Τούρκος σέντερ δεν ήταν αυτός που όλοι περίμεναν την περασμένη σεζόν, αλλά πλέον δεν έχει την πίεση του δεύτερου ή και του βασικού ψηλού. Πέρυσι υπήρχαν απαιτήσεις γύρω από αυτόν ενώ κλήθηκε να… «μπει στα παπούτσια» του Λεσόρ. 

