Ολυμπιακός: Χωρίς τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι στο Αγρίνιο

Λειψός αναμένεται να είναι ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η σημαντική αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης άφησε αρκετά προβλήματα στους «ερυθρόλεκους», καθώς οι Τσικίνιο και Ντάνιελ Ποντένσε που βγήκαν με αναγκαστική αλλαγή από το ματς, μένουν εκτός αποστολής, όπως και ο Μεχντί Ταρέμι, με τον Ιρανό να έχει ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση του Champions League.

Απουσία τελευταίας στιγμής αποτελεί και ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος δεν θα μπορέσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που θα πρέπει να παρατάξει την ομάδα του χωρίς τέσσερις σημαντικούς ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.

