Ο Ντιέγκο Αλόνσο τόνισε πως η κακή εικόνα της ομάδας του στο 1-0 της Κυριακής απέναντι στο σύλλογο της Βοιωτίας, ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης συγκέντρωσης, ελέω της κρισιμότατης ρεβάνς της Πέμπτης με τη Λανς.

Και αυτό πλέον καλεί τον Ουρουγουανό κόουτς και τους ποδοσφαιριστές του να το αποδείξουν στο γήπεδο. Σε ένα παιχνίδι που προφανώς και κρίνεται ως ιδιαίτερα δύσκολο για τους «πράσινους», απέναντι σε μια ομάδα που δείχνει ν’ ανήκει σε διαφορετικού επιπέδου ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Άπαντες στο σύλλογο από τις προηγούμενες μέρες κινούνται στους ρυθμούς του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Υπήρξε, άλλωστε, η απόφαση της γενικής εισόδου έναντι 10 ευρώ, αλλά και η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των οπαδών περιφέρειας, με τα πούλμαν που θα ξεκινούν από τις σχολές της ομάδας σε 13 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

Το γεγονός πως αυτό το παιχνίδι των Playoffs της προκριματικής φάσης του Conference League κρίνεται απολύτως δικαιολογημένα και λογικά ως υψίστης σημασίας, επηρέασε και το μυαλό όλων στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι «πράσινοι» ήταν πολύ κακοί, χωρίς δημιουργία, χωρίς φαντασία, χωρίς καθαρό μυαλό, χωρίς δυνατότητα να γίνουν απειλητικοί κόντρα στο Λεβαδειακό το βράδυ της Κυριακής.

Το γκολ του Σπόραρ στο 90’+6’ ήταν κάτι παραπάνω από λυτρωτικό. Ήταν αυτή η ανάσα ανακούφισης που χρειαζόταν απαραίτητα ο Παναθηναϊκός προτού ολοκληρώσει το πλάνο τακτικής που θα τον οδηγήσει στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Φυσικά και θα ήταν σχεδόν εφιαλτικά τα πράγματα αν οι «πράσινοι» είχαν χάσει πέντε βαθμούς στις πρώτες δυο αγωνιστικές της Stoiximan Super League μετά και την ήττα από τον Asteras AKTOR στην πρεμιέρα. Και ειδικά από τη στιγμή που αυτό θα είχε συμβεί σε δυο εντός έδρας παιχνίδια στη σεζόν, με αποτελέσματα που θα ήταν από αυτά που χαρακτηρίζονται ως «εκτός προγράμματος».

Το ζητούμενο και απαραίτητο είναι να μην αποπροσανατολίσει το «τριφύλλι» η κατάκτηση των τριών βαθμών απέναντι στο Λεβαδειακό και ν’ αντιληφθεί ο Ντιέγκο Αλόνσο όλη τη δουλειά που πρέπει ακόμα να κάνει με το σύνολο που έχει στα χέρια του. Αν και έδειξε από την πρώτη στιγμή ν’ αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, τονίζοντας το κακό παιχνίδι που έκαναν οι ποδοσφαιριστές του λόγω… Λανς. Και τώρα θα πρέπει να φανεί πόσο πολύ το σκέφτονταν όλοι, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα που επεκτείνει τη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή του συλλόγου.

