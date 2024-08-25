«Λυτρωτής» ο Σπόραρ χάρισε στον Παναθηναϊκό το τρίποντο στο 90’+7’ (1-0 τον Λεβαδειακό)

Επί 97 λεπτά ο Παναθηναϊκός «φλέρταρε» με μία δεύτερη σερί (κι οδυνηρή) «γκέλα» στο ΟΑΚΑ, καθώς μετά την εντός έδρας ήττα απ’ τον Αστέρα με 1-0 και ο Λεβαδειακός κρατούσε το 0-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής. Η «λύτρωση» για τους «πράσινους» ήρθε στο 90’+7 από τον «φευγάτο» Αντράζ Σπόραρ, ο οποίος έκανε με κοντινό πλασέ το 1-0 και χάρισε στον Παναθηναϊκό την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα. Πολύ κακή κι αναιμική εικόνα των «πράσινων» στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, που σώθηκαν χάρις στην επιμονή τους ως το φινάλε, αποφεύγοντας νέα απώλεια βαθμών.

Ο Λεβαδειακός μπήκε στο γήπεδο με διάθεση να αιφνιδιάσει και μόλις στο 1ο λεπτό «ακούμπησε» το 0-1, όταν από εκτέλεση κόρνερ του Μπάλτσι από τα δεξιά, ο Γιαννιώτας με υπέροχο γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα προς την εστία, με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει εντυπωσιακά μαζί με τη βοήθεια και του οριζόντιου δοκαριού.

Στο 3’ από κάθετη πάσα του Μαντσίνι, ο Γερεμέγεφ βγήκε απέναντι από τον Γκροφ, τσίμπησε την μπάλα, αλλά αυτή πέρασε ελάχιστα άουτ σε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους.

Ο Λεβαδειακός άρχισε να κλείνει κι άλλο τις γραμμές του, με τον Παναθηναϊκό να αργεί πολύ μέχρι να βρει την επόμενη τελική του. Αυτή ήρθε 20 λεπτά μετά (στο 23’) όταν μετά από εξαιρετικό συνδυασμό των Μαξίμοβιτς, Μπακασέτα και Γερεμέγεφ, ο Τσέριν βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Γκροφ, αλλά ο γκολκίπερ του Λεβαδειακού έκανε θαυμάσια επέμβαση.

Στο 41’ από φάουλ του Μπακασέτα, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και έφτασε στον Πελίστρι, ο οποίος από πολύ πλάγια σούταρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου δύο φορές οι «πράσινοι» έκαναν λάθος γυρίσματα προς τον Ντραγκόφσκι τα οποία δεν τους... κόστισαν, αλλά έφεραν «γκρίνια» και μουρμούρα απ’ την εξέδρα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πλησίασε στο γκολ όταν από φάουλ του Μπακασέτα με πολλά φάλτσα, ο Σένκεφελντ δεν ακούμπησε την μπάλα για... εκατοστά για να την στείλει στα δίχτυα.

Στο 54’ ο Λεβαδειακός βρήκε δίχτυα με πολύ ωραίο τελείωμα του Γιαννιώτα από γύρισμα του Όζμπολτ, όμως το τέρμα του δεν μέτρησε καθώς ο τελευταίος ήταν οριακά εκτεθειμένος την ώρα της πάσας, όπως επιβεβαίωσε και το VAR.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παρουσιάζει πολύ προβληματική εικόνα από πλευράς έντασης και δημιουργίας, με τους Βοιωτούς να έχουν άλλη μία τελική στο 76’ με τον Κάσσο που πέρασε πολύ άουτ.

Στο 90’+1’ ο Γκροφ έκανε θαυμάσια επέμβαση στο γυριστό σουτ του Μαξίμοβιτς και στη συνέχεια ο Γερεμέγεφ ολομόναχος έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και άουτ.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων σε εκτέλεση φάουλ του Τετέ η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Γκροφ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό (90’+7’) ήρθε η «λύτρωση» για τους «πράσινους». Από σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Τετέ έπιασε κεφαλιά την οποία «έβγαλε» ο Γκροφ, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο επερχόμενος Σπόραρ έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε έξαλλούς πανηγυρισμούς.

