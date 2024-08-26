Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο ΠΑΟΚ - Πρώτο «τρίποντο» για Παναθηναϊκό

Πρώτη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, με τους «πράσινους» να λυτρώνονται στο τέλος, επικρατώντας 1-0 του Λεβαδειακού στο ΟΑΚΑ με το γκολ στο 96' του «φευγάτου» Σπόραρ!

Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ «καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο (2-0) τον Παναιτωλικό, παίζοντας καταπληκτικό ποδόσφαιρο, πετυχαίνοντας δύο γκολ, και συνεχίζοντας, φυσικά, με το απόλυτο των έξι βαθμών. Εν αναμονή, δε, της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Athens Kallithea τη Δευτέρα (26/08, 20:30), που κλείνει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής, οι «ασπρόμαυροι», τουλάχιστον για απόψε, είναι μόνοι στην κορυφή.

Σπουδαίο «τρίποντο» για τον Βόλο στην Τρίπολη, με την ομάδα της Μαγνησίας να λυγίζει 1-0 του Asteras AKTOR, ο οποίος δεν κατάφερε να «κεφαλαιοποιήσει» το μεγάλο διπλό της πρεμιέρας στο ΟΑΚΑ.

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στη Stoiximan Super League μετά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της επόμενης «στροφής».

Η βαθμολογία:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.