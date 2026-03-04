Έφτασε η μεγάλη στιγμή που περίμενε όλη η μπασκετική οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR. Η σημερινή προπόνηση του «τριφυλλιού» επιφύλασσε μια πολύ ευχάριστη είδηση, καθώς ο Ματίας Λεσόρ πήρε το ιατρικό «OK» και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα των «πράσινων».

Λίγα 24ωρα πριν το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, ο Γάλλος σέντερ προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού, μετρώντας αντίστροφα πλέον για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση.

Παρ' όλα αυτά, τα αγωνιστικά προβλήματα του «Επτάστερου» δεν λείπουν για το ματς της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό, αφού τόσο ο Ρισόν Χολμς, όσο και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ απουσίασαν από την προπόνηση.

Ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα, ενώ ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ από μια φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.

Όσον αφορά πάντως τον Λεσόρ, δύσκολα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για το ντέρμπι της Ευρωλίγκας, με τον Παναθηναϊκό να σκοπεύει να δώσει χρόνο και χώρο στον εκρηκτικό σέντερ ώστε να επιστρέψει ομαλά και χωρίς απρόοπτα στα παρκέ.

