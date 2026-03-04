Μπέτις: Με 1.752 φιλάθλους της στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η Μπέτις θα έχει αρκετό κόσμο στο πλευρό της την επόμενη Πέμπτη στην εκτός έδρας-πρώτη- αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (19:45) για τους «16» του Europa League, στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι έχει 1.752 διαθέσιμες θέσεις, εκ των οποίων οι 1.402 θα διατεθούν στα μέλη του συλλόγου και οι υπόλοιπες 350 στους οργανωμένους οπαδούς.

Από τα 1.402 εισιτήρια για μέλη, τα 701 με βάση την αρχαιότητα των μελών και 701 με κλήρωση, ενώ 350 εισιτήρια για τις ομάδες οπαδών, θα διατεθούν με κλήρωση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή έως τις 5 Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.