Παναθηναϊκός: Μια 11άδα διεθνείς στις «μικρές» Εθνικές

Σπουδαία διάκριση για την Ακαδημία του Παναθηναϊκού συνιστούν οι τελευταίες κλήσεις των ομοσπονδιακών τεχνικών.



Και αυτό γιατί, ούτε λίγο ούτε πολύ, 11 παίκτες από τα «φυτώρια» του «τριφυλλιού» έχουν κληθεί για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου Κ21, Κ19 και Κ17!

Για του λόγου το αληθές, ο Γιώργος Καρακασίδης έχει κληθεί στην Κ21, οι Γιώργος Σώκος, Γιάννης Μπόκος και Ρουσίτ Ζέκα στην Κ19.



Ενώ οι Γιάννης Γαζής, Κωνσταντίνος Θεοχάρης, Άγγελος Βύντρα, Βασίλης Λάβδας, Σταύρος Ιωάννου, Ιάσωνας Νεμπής και Λουκάς Σταμέλλος στην Κ17.

