Παναθηναϊκός: Ο Σκωτσέζος Τζον Μπίτον σφυρίζει τη ρεβάνς με τη Φιορεντίνα

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει το βράδυ της Πέμπτης (13/3) στο «Αρτέμιο Φράνκι» ένα ματς-τελικό, με αντίπαλο τη Φιορεντίνα στο πλαίσιο της ρεβάνς του υπέρ του 3-2 στο ΟΑΚΑ για τη φάση των «16» του Conference League.



Ως είθισται η UEFA δυο ημέρες πριν από τη νέα συνάντηση των «βιόλα» με τους «πράσινους», ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο «εκλεκτός» είναι ο 43χρονος, Τζον Μπίτον! Ο Σκωτσέζος είναι διαιτητής πρώτης κατηγορίας ο οποίος έχει μικρή, αλλά και πρόσφατη «πείρα» από αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων.



Συγκεκριμένα ο Μπίτον ήταν διαιτητής στην πρώτη αναμέτρηση του Γ' προκριματικού του Champions League ανάμεσα σε Μάλμε και ΠΑΟΚ που ολοκληρώθηκε ισόπαλη 2-2, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο βρέθηκε ξανά στον δρόμο του «δικεφάλου» στην ήττα που γνώρισε από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στην Ισπανία με σκορ 2-0 για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.



Να σημειωθεί ότι βοηθοί του θα είναι οι Ντάνιελ ΜακΦάρλαν και Ντέιβιντ ΜακΓκίσι, στο VAR θα κάθονται οι Άντριου Ντάλας και Στίβεν ΜακΛιν, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ντόναλντ Ρόμπερτσον.

