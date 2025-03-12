Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε κατάμεστο Καραϊσκάκη για την ανατροπή: Ανακοίνωσε sold out με Μπόντο/Γκλιμτ ο Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με την Μπόντο/Γκλιμτ για τους «16» του Europa League έγινε sold out

Ολυμπιακός: Σε κατάμεστο Καραϊσκάκη για την ανατροπή - Ανακοίνωσε sold out με Μπόντο/Γκλιμτ

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής αλλά πλέον έχει στραφεί στα αγωνιστικά και την πρόκληση της ρεβάνς με την Μπόντο/Γκλιμτ, για τους «16» του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 3-0 στη Νορβηγία και θα τα παίξουν όλα για όλα στο δεύτερο ματς που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (13/03) στο Καραϊσκάκη, έχοντας στο πλευρό τους οπαδούς τους.

Αναμενόμενα, ο αγώνας έγινε sold out, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από τον κόσμο σε ένα πολύ απαιτητικό ματς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Europa League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark