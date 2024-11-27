Δύο απουσίες από την αποστολή του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα του UEFA Conference League κόντρα στην Ελσίνκι (19:45) την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ.

Ο Ρουί Βιτόρια δε θα έχει στη διάθεσή του τους Τιν Γεντβάι και Άντραζ Σπόραρ, καθώς ο μεν Κροάτης στόπερ έχει κάκωση στον τετρακέφαλο, ο δε Σλοβένος φορ έκανε θεραπεία. Στην αποστολή επιστρέφει ο Φώτης Ιωαννίδης.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησε τακτική και παιχνίδι, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο, Φικάι, Νταμπίζας, Μπρέγκου.

