Σοκ για τον Άρη: Δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών

Αναγκασμένος να αγωνιστεί στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια χωρίς τον κόσμο του είναι ο Άρης, καθώς η ΔΕΑΒ τον τιμώρησε με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη αντικειμένων στο ματς με τον Βόλο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

