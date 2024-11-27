Λογαριασμός
Σοκ για τον Άρη: Δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών

H ομάδα του Άκη Μάντζιου δεν θα έχει κόσμο στα ματς με ΑΕΚ (3/12) για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Ατρόμητο στις 7 του Δεκέμβρη για το πρωτάθλημα

Αναγκασμένος να αγωνιστεί στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια χωρίς τον κόσμο του είναι ο Άρης, καθώς η ΔΕΑΒ τον τιμώρησε με δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη αντικειμένων στο ματς με τον Βόλο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

