Παναθηναϊκός: Τι εστί Ελσίνκι, τα στατιστικά και των δυο στην Ευρώπη

Υποδεχόμενος την Ελσίνκι, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί για πρώτη φορά στην πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία του αντιμέτωπος με ομάδα από τη Φινλανδία. Η 33 φορές πρωταθλήτρια της χώρας και κάτοχος του τίτλου έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση των εντός συνόρων κεκτημένων καθώς βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας.
