Παναθηναϊκός: Η εσωτερική… μεταγραφή του Αταμάν που βγάζει «γούστα»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι... μεταμορφωμένος επιθετικά και είναι έτοιμος να βγει μπροστά για το Τριφύλλι.

Ο Ισπανός φόργουορντ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2023 από τον Παναθηναϊκό μετά από μία πολυετή θητεία στο ΝΒΑ.

Την πρώτη του σεζόν στη Euroleague κατέκτησε σχεδόν τα πάντα αφού πήρε Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ίδιος βοήθησε αρκετά σε πράγματα τα οποία δεν αποτυπώνονται στη στατιστική, όπως οι εξαιρετικές του άμυνες.

