Παναθηναϊκός - Μαρούσι: Ξέσπασε με «κατοστάρα»

Ξέσπασε και… συνεχίζει ο Παναθηναϊκός! Μετά από δύο σερί ήττες στην Ευρωλίγκα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διέλυσε 100-74 το Μαρούσι στο ΟΑΚΑ, παρέμεινε αήττητη στο πρωτάθλημα (8-0) και πάει τώρα σε μία δύσκολη «διαβολοβδομάδα» με Μπαρτσελόνα εντός και Παρτίζαν εκτός έδρας.



Το «τριφύλλι» κλήθηκε να παραταχθεί χωρίς τους Κέντρικ Ναν (αδιαθεσία), Ιωάννη Παπαπέτρου (εσωτερικός κανονισμός), Ομέρ Γιουρτσεβέν (7ος ξένος), Κώστα Αντετοκούνμπο (τραυματίας) και Μάριους Γκριγκόνις (εκτός εγχώριου ρόστερ). Παρόλα αυτά, από νωρίς επέβαλε τον δικό του ρυθμό στο παιχνίδι, πήρε διψήφια διαφορά και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Το ματς

Κορυφαίος για τους νικητές με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ (7/10 εντός πεδιάς) ο. 15 πόντους είχε ομε 3/4 τρίποντα, 17 πόντους και 5 ριμπάουντ ο Ντίνος Μήτογλου, 12 ομε 3/5 μακρινά σουτ, 11 ο Ματίας Λεσόρ και 9 ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Σκόραραν και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Αταμάν. Από το Μαρούσι, που έπεσε στο 2-6 και δεν φάνηκε καθόλου ανταγωνιστικό, 15 πόντους είχε οκαι 14 οΣτην επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τονεντός έδρας την. Αμφότεροι έχουν ενδιάμεσα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν την(03/12) και θα παίξουν εκτός με την(05/12) για την Ευρωλίγκα, ενώ το Μαρούσι θα παίξει στην Τουρκία με την(04/12) για το FIBA Europe Cup.Τοέβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα με τρίποντο του Ρέινολντς (0-3), ενώ ο Λεσόρ πήγε στη γραμμή και έγραψε το 2-3. Ο Γκραντ σούταρε με τον τρόπο που του αρέσει, πάνω σε άμυνα, για το 4-3 από μέση απόσταση. Μετά από μία εντυπωσιακή τάπα του Καλαϊτζάκη, ο Ερνανγκόμεθ κάρφωσε (6-3), όμως ο Φρίντρικσον απάντησε με καλάθι στον αιφνιδιασμό και ο Σανόγκο πήρε βολές, γράφοντας το 6-7. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε στον αιφνιδιασμό και βρήκε τρίποντο με τον Καλαϊτζάκη (9-7), ενώ οέκανε φοβερό κάρφωμα με ασίστ του Μπράουν για το 11-7. Ο Χουάντσο έκλεψε και τέλειωσε τη φάση στο ανοιχτό γήπεδο (13-7). Ο Μαντζούκας νίκησε τον Χουάντσο και ο Ισπανός απάντησε με τέσσερις συνεχόμενους πόντους για το 17-11. Ο Γκραντ βρήκε με πάσα ολόκληρου γηπέδου τον Καλαϊτζάκη και αυτός σκόραρε (19-11).και Λεσόρ έβαλαν από μία βολή, ενώ ο Ισπανός κάρφωσε μετά από νέο κλέψιμο για το 23-11. Ο Μαντζούκας με τρίποντο διαμόρφωσε το 23-14 της πρώτης περιόδου.Το Μαρούσι μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο και μείωσε σε 25-18 με καλάθια απόκαι Τανούλη. Ο Φρίντρικσον έριξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (25-20), με τον Σλούκα να δίνει λύση από μακριά (27-20) και τον Οσμάν να βάζει μία βολή για το 28-20. Ο Μπράουν έκανε και αυτός 1/2 από τη γραμμή (29-20) και οέβαλε τρίποντο για το 32-20. Ο Τούρκος φόργουορντ ευστόχησε και σε δύο βολές (34-20), με τον Σανόγκο να καρφώνει για το 34-22. Ο Μπράουν βρήκε επίσης στόχο από τη γραμμή της φιλανθρωπίας (36-22), πριν ο Μήτογλου σκόραρε από το ύψος της βολής για το 38-22. Ο Ρέινολντς έδωσε λύση στο Μαρούσι με δύσκολο τρίποντο (38-25), όμως ο Μπράουν έκλεψε και πήρε βολές, τις οποίες έβαλε για το 40-25. Ο Μήτογλου τέλειωσε τη φάση από κοντά (42-25), ενώ ο Λάντζεβαϊν μείωσε με φόλοου για το 42-27. Ονίκησε τον χρόνο με φοβερό τρίποντο για το 43-30.Στο δεύτερο μέρος, οσκόραρε στον αιφνιδιασμό (45-30), πριν ο Λεσόρ γράψει το 47-30 από κοντά. Ο Σανόγκο έδωσε μία απάντηση και μείωσε (47-32), με τον Σλούκα να σκοράρει και να γράφει το 49-32. Ο φόργουορντ των «κιτρινόμαυρων» έβαλε νέο λέι απ και διαμόρφωσε το 49-34, όμως ο αρχηγός των «πρασίνων» ακολούθησε με δύο συνεχόμενα τρίποντα και έγραψε το 55-36. Ο Σλούκας συνέχισε με τρίτο μακρινό σουτ, ενώ ο Χουάντσο ευστόχησε και αυτός από τη γωνία για το +21 των γηπεδούχων (61-40). Το ματς πήρε μια πιο ελεύθερη μορφή, με αμφότερες τις ομάδες να σκοράρουν στις επιθέσεις τους και τοννα κλέβει την παράσταση με φοβερό κάρφωμα (65-46). Ομε τρίποντο από τη γωνία και ο Λεσόρ με χουκ έγραψαν το 70-49. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με καλάθι του Γκραντ για το 72-49.Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με το πρώτο καλάθι του Σαμοντούροφ (74-49), ενώ ο Κιν έβαλε τρίποντο για το 74-52. Το ματς ήταν πλέον διαδικαστικό, με τοννα βάζει ένα ακροβατικό καλάθι για το 76-52. Ο Οσμάν βρήκε και αυτός στόχο από μακριά (79-52), με τον Μαντζούκα να μειώνει σε 79-54 με λέι απ. Η διαφορά ξέφυγε κι άλλο, με τον Οσμάν να βάζει τρίτο τρίποντο και τους Μήτογλου, Καλαϊτζάκη να σκοράρουν εύκολα καλάθια για το 86-57. Οστρογγυλοποίησε τη διαφορά στους 30 με γκολ φάουλ (91-61), με τον Μωραΐτη να βρίσκει το πρώτο του καλάθι για το 94-63. Το μόνο ενδιαφέρον πλέον ήταν αν ο Παναθηναϊκός θα κατάφερνε να φτάσει στην 100άρα, με τοννα βάζει τρίποντο για το 100-71.23-14, 43-30, 72-49, 100-74

