Ξεκλείδωσε τον ΟΦΗ με… πορτο-γαλλικό κλειδί ο Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σκούρα κόντρα στους πολύ καλούς Κρητικούς, αλλά τα τέρματα των Μπιανκόν και Τσικίνιο στο τελευταίο μισάωρο έδωσαν τη λύση (0-2) και τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Τέταρτο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα για τους Πειραιώτες που χτίζουν σερί και σωστή νοοτροπία, ενώ κατάφεραν να κρατήσουν το μηδέν και συνεχίζουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή.



Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ έκανε μεγάλη προσπάθεια, είχε τις στιγμές του αλλά έμεινε με μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Παρόλα αυτά, βρίσκεται μόλις στο -1 από την οκτάδα και στο -3 από την 6η θέση, ενώ την Τετάρτη πάει στον Βόλο με προίκα το 3-1 του πρώτου αγώνα για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου.



Την ίδια ημέρα, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Athens Kallithea στη ρεβάνς του υπέρ του 1-0 με σκοπό το εισιτήριο για την οκτάδα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, οι «ερυθρόλευκοι» σε μια εβδομάδα υποδέχονται τον Βόλο, ενώ οι Κρητικοί την ΑΕΚ.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-1-1 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Μίλαν Ράσταβατς. Ο Ναούμοφ στην εστία και οι Μαρινάκης, Χριστόπουλος, Μπρεσάν, Αμπάντα στην τετράδα της άμυνας. Αποστολάκης, Καραχάλιος το δίδυμο στα χαφ, με τους Σενγκέλια, Νους στα εξτρέμ. Ο Φούντας είχε ελεύθερο ρόλο στο πλάι του Γιουνγκ.



Ίδια διάταξη και για τον Ολυμπιακό από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης και οι Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλακ και Ορτέγκα στην άμυνα. Ο Στάμενιτς με τον Έσε στον άξονα, με τους Τσικίνιο, Γουίλιαν στα «φτερά». Ο Κωστούλας κινούνταν πίσω από τον προωθημένο Ελ Κααμπί.



Το ματς

Με φάση για τον ΟΦΗ ξεκίνησε το παιχνίδι όταν ο Γιουνγκ βρέθηκε στην πλάτη του Μπιανκόν αλλά την ώρα που εκτέλεσε είδε τον Πιρόλα να του βάζει καθοριστικό στοπ στο 4’. Ο Ολυμπιακός πρέσαρε ψηλά και δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να κάνουν το παιχνίδι τους, αλλά και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να βρουν καθαρές ευκαιρίες, απειλώντας πάντως με το βολέ του Τσικίνιο. Ο Γουίλιαν στο 17’ δοκίμασε τα πόδια του αλλά δεν βρήκε στόχο, με το τέμπο να πέφτει λόγω των πολλών μονομαχιών και των τεσσάρων καρτών που έβγαλε από το τσεπάκι του ο Τσακαλίδης.

Σε ένα εκρηκτικό δίλεπτο οι δύο ομάδες έφτασαν κοντά στο γκολ. Στο 32’, αρχικά, ο Γουίλιαν με πλασέ στην κίνηση ανάγκασε τον Ναούμοφ σε μεγάλη επέμβαση, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Αμπάντα σούταρε από καλή θέση μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε στα σώματα και κατέληξε κόρνερ! Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο, αλλά δυσκολεύονταν απέναντι στον καλοστημένο ΟΦΗ του Ράσταβατς και έψαχναν τρόπο να απειλήσουν. Ο Στάμενιτς με σκαφτή μπαλιά βρήκε τον Ελ Κααμπί, σπάζοντας το… τείχος των Κρητικών στο 43’, αλλά ο τελευταίος έχασε το κοντρόλ!

