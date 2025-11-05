Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στη μάχη των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Οι ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου ρίχνονται ξανά στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει την καταιγιστική δράση.

Την Πέμπτη (06/10) συντονιζόμαστε από νωρίς στους 94,6 για όλα τα τελευταία νέα Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και στις 19:45 μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Σε παράλληλη σύνδεση με Σουηδία και «Opap Arena» ζούμε φάση προς φάση την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μάλμε για το Europa League, αλλά και το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς, για το Conference. Στην περιγραφή από τα δύο γήπεδα οι Διονύσης Δεσύλλας και Γιώργος Μαραθιανός.

Στις 22:00 επιστρέφουμε στο Europa, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Γιανγκ Μπόις. Μεταδίδει από την Τούμπα ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και… μπάλα να παίξουν οι ακροατές.

Μάλμε-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς, ΠΑΟΚ-Γιανγκ Μπόις.

Τρία σπουδαία παιχνίδια με έναν σίγουρο νικητή.

Τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



