Ακόμα ένας που ανανεώνει στον Παναθηναϊκό, με τον Δημήτρη Μωραΐτη να υπογράφει κι εκείνος νέο συμφωνητικό με το «τριφύλλι» και να παραμένει στις τάξεις του συλλόγου μέχρι και το 2028.

Το μεσημέρι της Τρίτης ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Έλληνα γκαρντ να έχει κερδίσει εμπιστοσύνη και πίστη από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Βέβαια, θα παραχωρηθεί δανεικός για τη νέα αγωνιστική περίοδο, αφού υπάρχει πληθώρα επιλογών για τον Αταμάν και θα πρέπει ο 26χρονος άσος να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Μωραΐτη έως το καλοκαίρι του 2028.

