Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μια φανέλα της Πορτογαλίας υπογεγραμμένη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά.

Ο Κόστα, ο οποίος είναι Πορτογάλος και προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 2024, έφτασε στο Kananaskis της Αλμπέρτα τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ESPN.

Με τη φανέλα του Κριστιάνο στα χέρια

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τη Δευτέρα, ο Κόστα παρέδωσε στον Τραμπ τη φανέλα με το νούμερο 7 υπογεγραμμένη από τον Ρονάλντο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας διάβασε δυνατά το μήνυμα που ήταν γραμμένο στη φανέλα: «Στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, παίζοντας για την ειρήνη».

Ο Τραμπ, 79 ετών, κράτησε τη φανέλα και με τα δύο χέρια και είπε: «Μου αρέσει, παίζοντας για την ειρήνη».

Ο 40χρονος Ρονάλντο, πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο διεθνές ποδόσφαιρο με 138 γκολ.

Πρόσφατα, οδήγησε την Πορτογαλία ως αρχηγός στην κατάκτηση του τίτλου του UEFA Nations League.

Ο επιθετικός της Al Nassr αναμένεται να αγωνιστεί με την Πορτογαλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους που θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

To President @realdonaldtrump.



Playing for peace. As a team. pic.twitter.com/iLGAmbmu0J — António Costa (@eucopresident) June 16, 2025

Πηγή: skai.gr

