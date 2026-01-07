Με κολακευτικά λόγια για τον Μπάρναμπας Βάργκα που έκανε δικό της η ΑΕΚ μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στην ουγγρική εφημερίδα «Nemzeti Sport», τονίζοντας πως ζήτησε από τον πρόεδρο, Μάριο Ηλιόπουλο, να τον φέρει στο «δικέφαλο» αν υπήρχε η ευκαιρία.

Παράλληλα, έκανε λόγο πως ο Ούγγρος φορ είναι ένας σπουδαίος παίκτης αλλά και άνθρωπος, ενώ στάθηκε και στην εξαιρετική τριάδα επιθετικών με τους Λούκα Γιόβιτς και Ζίνι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

Είναι αλήθεια ότι ο Μπαρνάμπας Βάργκα ήρθε στην ΑΕΚ ειδικά κατόπιν αιτήματός σας;

«Είχα σαφή πρόθεση να τον αποκτήσει ο σύλλογος. Από τότε που έφυγα από την Ουγγαρία, παρακολουθώ συνεχώς το πρωτάθλημα, παρακολουθώντας τις διάφορες ομάδες και παίκτες. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει αποδώσει με τέτοιο τρόπο τα τελευταία χρόνια που έχει τραβήξει την προσοχή μου».

Θυμάστε ποιος αγώνας ήταν μετά τον οποίο είπατε στον εαυτό σας: Λοιπόν, τον χρειάζομαι!

«Αφού ήταν επιτυχημένος και στους δύο προκριματικούς αγώνες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εναντίον της Σερβίας το 2023 για την εθνική ομάδα, ήξερα ότι σίγουρα άξιζε να του δώσω προσοχή. Όχι μόνο έπαιξε για τη Φερεντσβάρος και σκόραρε συνεχώς γκολ, αλλά βρήκε γρήγορα και τη θέση του στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας και έγινε βασικός. Έχει πετύχει καταπληκτικούς αριθμούς την τελευταία περίοδο. Έψαχνα για έναν επιθετικό που να ταιριάζει ακριβώς στο προφίλ του. Τον Δεκέμβριο, ζήτησα από τον πρόεδρό μας να τον αποκτήσει οπωσδήποτε αν είχαμε την ευκαιρία. Ήταν ο νούμερο ένα στόχος μου».

Η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ δεν θα είναι κακή. Ο Λούκα Γιόβιτς αποκτήθηκε από τη Μίλαν το καλοκαίρι, και τώρα ο Μπαρνάμπας Βάργκα έχει αποκτηθεί από τη Φερεντσβάρος:

«Θα συμπεριλάμβανα και τον επιθετικό της εθνικής ομάδας της Αγκόλας, Ζίνι. Είναι μόλις είκοσι τριών ετών, όταν αναρρώσει θα γίνει μεγάλη μάχη για να μπει στην ομάδα. Θα έχω τρεις καταπληκτικούς ποδοσφαιριστές μπροστά».

Θα έχει ο Μπαρνάμπας Βάργκα θέση στην αρχική ενδεκάδα;

«Μας περιμένει μια πολυάσχολη άνοιξη. Έχουμε αγώνες κάθε τρεις ημέρες, εκτός από το πρωτάθλημα, έχουμε επίσης μεγάλους στόχους στο Conference League, φτάσαμε στη φάση των 16 στην τρίτη θέση στην κανονική σεζόν. Τους χρειαζόμαστε όλους, και είναι σημαντικό οι παίκτες να έχουν αρκετό χρόνο ξεκούρασης. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας, πρέπει να κάνουμε εναλλαγή στην ομάδα».

Έχετε γνωρίσει τον Μπαρνάμπας Βάργκα από τότε που είναι στην Αθήνα;

«Ήμουν εκεί όταν υποβλήθηκε στις ιατρικές εξετάσεις. Είχαμε μια καλή συζήτηση, του είπα τι σκέφτομαι γι' αυτόν. Με βάση τις πρώτες μου εμπειρίες, μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχουμε υπογράψει όχι μόνο έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αλλά και έναν σπουδαίο άνθρωπο».

Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς είναι την Κυριακή εναντίον του Άρη:

«Ο Μπαρνάμπας ταξιδεύει μαζί μας στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα είναι στην αποστολή».

Θα αγωνιστεί εκεί;

«Σίγουρα θα παίξει μερικά λεπτά».

