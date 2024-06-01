Παναθηναϊκός: Καμία πρόθεση πώλησης του Ιωαννίδη

Από το πρωί του Σαββάτου (1/6) υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα στα πορτογαλικά ΜΜΕ περί «επίσημης πρότασης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας προς τον Παναθηναϊκό για την αγορά του Φώτη Ιωαννίδη», με την επισήμανση πως κατατέθηκε προσφορά 16+2 εκ. ευρώ και πως «η συμφωνία είναι κοντά».

Τα παραπάνω, εντούτοις, δεν έχουν βάση και σε όλα αυτά πήρε άμεσα θέση επίσημα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μία φορά πως το κλαμπ δεν έχει καμία πρόθεση πώλησης του Ιωαννίδη, ενώ διευκρινίζει (για να μπαίνουν τα πράγματα σε μία σωστή βάση και σειρά) πως παρά τα γραφόμενα στην Πορτογαλία, δεν υπάρχει καμία επίσημη προσέγγιση για τον 24χρονο επιθετικό.

«Σχετικά με τον Ιωαννίδη, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόθεση πώλησής του. Επίσης, περί Σπόρτινγκ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα επίσημο σε σχέση με τα γραφόμενα στην Πορτογαλία...» ανέφεραν στην επίσημη θέση τους οι «πράσινοι» επί του συγκεκριμένου θέματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

