Παναθηναϊκός: Η «ώρα» του Ιωαννίδη και το σερί που πρέπει να σταματήσει

Ο Φώτης Ιωαννίδης παρόλο που στις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει δίχτυα, το επικείμενο ντέρμπι απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να αλλάξει τα δεδομένα.

Με το ΟΑΚΑ να αναμένεται κατάμεστο από φιλάθλους των «πρασίνων», που θα γεμίσουν το γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους, ο Ιωαννίδης έχει την πρόκληση να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε μια νίκη που είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Η πίεση για νίκη είναι μεγάλη, καθώς οι «πράσινοι» αναζητούν πάση θυσία το τρίποντο, ώστε να μείνουν κοντά στην κορυφή και να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για τον τίτλο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.