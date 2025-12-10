Παναθηναϊκός: Η… μεταμόρφωση του Τι Τζέι Σορτς σε αριθμούς

Ο Παναθηναϊκός μετά από ένα σερί τεσσάρων νικών που τον έφερε στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague γνώρισε την ήττα από τη Βαλένθια.

Όλοι στο «πράσινο» στρατόπεδο θέλουν να πιστεύουν ότι αυτό το αποτέλεσμα ήταν μια κακή… παρένθεση και πως η ομάδα θα επιστρέψει στις νίκες απέναντι στην Αρμάνι.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Παναθηναϊκός πρόλαβε τον… ανταγωνισμό και σε μία «στενή» αγορά για γκαρντ, έκανε από πολύ νωρίς δικό του τον Τι Τζέι Σορτς.

