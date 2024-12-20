Παναθηναϊκός: Η κλήρωση για το Conference League

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Παναθηναϊκού για τα playoffs του Conference League μετά την επιβλητική πρόκριση επί της Ντιναμό Μινσκ.

Ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Βίκινγκουρ από την Ισλανδία στα playoffs του Conference League. Οι «πράσινοι» δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουν ξανά στη Βοσνία για να αντιμετωπίσουν και πάλι, όπως και στη League Phase, την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, που ήταν η άλλη πιθανή αντίπαλος. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Ρέικιαβικ στις 13 Φεβρουαρίου, και η ρεβάνς στις 20 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ.





Εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί στους «16» θα αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα ή τη Ραπίντ Βιέννης στις 6 και 13 Μαρτίου, κάτι που θα μαθευτεί στην κλήρωση της 21ης Φεβρουαρίου, όταν και θα μάθει το… μονοπάτι του ως το τέλος της διαδρομής. Δηλαδή στα προημιτελικά (10 και 17 Απριλίου) και στα ημιτελικά (1 και 8 Μαΐου), ενώ ο τελικός έχει προγραμματιστεί για το Βρότσλαβ της Πολωνίας στις 28 Μαΐου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs:

Γάνδη (Βέλγιο)-Μπέτις (Ισπανία)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Χάιντενχαϊμ (Γερμανία)

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)

Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία)

Ομόνοια (Κύπρος)Πάφος (Κύπρος)

Τσέλιε (Σλοβενία)-ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία)

Μόλντε (Νορβηγία)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)

