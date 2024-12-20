Ολυμπιακός: Επιστροφή Ορτέγκα, Μουζακίτη, Τσικίνιο και Γουίλιαν στην αποστολή

Τέσσερις παίκτες που απουσίαζαν από την αποστολή για το ματς με την Athens Kallithea επιστρέφουν στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λαμία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (19:00).



Ο λόγος για τους Ορτέγκα, Τσικίνιο, Μουζακίτη και Γουίλιαν, που είναι στην αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι του 2024. Αντίθετα εκτός είναι ο τιμωρημένος Έσε, αλλά και ο Αποστολόπουλος.

Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Πασχαλάκης, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Στάμενιτς, Κωστούλας, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κάρμο, Τζολάκης, Βέλντε, Γουίλιαν, Ολιβέιρα.

