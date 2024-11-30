Παναθηναϊκός: Η κίνηση του Βιτόρια μετά την Ελσίνκι που δείχνει… χαρακτήρα

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη κόντρα στην Ελσίνκι παρόλο που έχασε πολλές ευκαιρίες. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν καλύτεροι ανασταλτικά και δεν επέτρεψαν στον αντίπαλο να βρει πολλές ευκαιρίες.

Μπορεί οι παίκτες του Βιτόρια να δυσκολεύτηκαν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα αλλά δημιούργησαν πολλές φάσεις και αυτό είναι το θετικό.

