Πλήρωσε άμυνα και λάθη ο Παναθηναϊκός

Το ματς

Η Μονακό πήρε προβάδισμα με σουτ μέσης απόστασης του Λόιντ (0-2), ενώ ο Μήτογλου έβαλε παλικαρίσιο γκολ φάουλ για το 3-2. Ο Βίτο Μπράουν χτύπησε και πάλι με mid range (3-4), όμως ο Γκραντ έτρεξε στον αιφνιδιασμό μετά από τάπα του Λεσόρ και έγραψε το 5-4. Ο Βίτο Μπράουν επωφελήθηκε από προσπάθεια του Μήτογλου για κλέψιμο και έμεινε ελεύθερος, εκτελώντας για τρεις (5-7) και ο Ναν ισοφάρισε σε 7-7 από τη γραμμή.

Ο Γκραντ έδωσε προβάδισμα στους πράσινους με σουτ μέσης απόστασης, όμως ο Λόιντ απάντησε με τρίποντο (9-10) και ο Ντιαλό ευστόχησε σε βολές για το 9-12.

Ο Βίτο Μπράουν πήρε τρεις βολές και έβαλε τις δύο (11-14), με τον Οσμάν να ισοφαρίζει με σουτ τριών πόντων σε 14-14. Ο Τζέιμς έβαλε και αυτός τρίποντο, ενώ ο Ντιαλό κάρφωσε στο τρανζίσιον για το 14-19 της Μονακό.

Ο Σλούκας μείωσε με δύο βολές (16-19), πριν δημιουργήσει για το γκολ φάουλ του Χουάντσο (18-19) που έκανε έρμπολ στη βολή. Ο Μπράουν έδωσε και πάλι «κεφαλή» στον Παναθηναϊκό με ωραία κίνηση και εκτέλεση από κοντά (20-19), ενώ ο Παπαγιάννης κάρφωσε για το 20-21. Μπλόσομγκεϊμ και Λεσόρ αντάλλαξαν καρφώματα (24-23), με τον Ναν να σκοράρει με φλόουτερ για το 26-23. Ο Οκόμπο και ο Ντιαλό έβαλαν πέντε σερί βολές για το 26-28 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, μετά από μία μικρή ένταση με πρωταγωνιστές τους Ναν και Ντιαλό, ο Μπλόσομγκεϊμ και ο Παπαγιάννης έβαλαν συνεχόμενους πόντους για το 31-35. Ο Λεσόρ έδωσε μία λύση με βροντερό κάρφωμα (33-35), όμως ο Παπαγιάννης με τρίποντο και ο Ντιαλό με κάρφωμα έφεραν τη Μονακό για πρώτη φορά στο +7 (33-40). Ο Σλούκας ύψωσε στον Λεσόρ που κρεμάστηκε από τη στεφάνη (35-40), με τον Ναν να πετυχαίνει καλάθι στη λήξη επίθεσης και τον Γκραντ να ισοφαρίζει από μέση απόσταση (40-40).

Ο Λεσόρ έκανε ένα απίθανο κάρφωμα και ο Σλούκας πήγε στη γραμμή, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 45-45. Ο αρχηγός των γηπεδούχων έβαλε και τρίποντο (48-45), με τον Οκόμπο να μειώνει αμέσως σε 48-47. Ο Ντιαλό πήρε το τρίτο φάουλ του Ναν και παράλληλα σκόραρε, διαμορφώνοντας το 48-50 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Λεσόρ έκανε λάθος και ο Ντιαλό σκόραρε στο τρανζίσιον για το 48-52. Ο Παπαγιάννης συνέχισε την καλή του εμφάνιση και σκόραρε με λέι απ (48-54), ενώ ο Σλούκας πήγε στη γραμμή για βολές και μείωσε σε 50-54. Ο Λεσόρ με κάρφωμα και ο Σλούκας με βολές έγραψαν το 54-56, ενώ ο Παπαγιάννης έκανε ένα εντυπωσιακό hustle play και σκόραρε (54-58).

Ο Λεσόρ απάντησε άμεσα με γκολ φάουλ (57-58), με τον Οκόμπο να παίρνει τρεις βολές και να βάζει τις δύο για το 57-60. Ο Οκόμπο έπαιξε στα πόδια τον Μήτογλου και σκόραρε, πριν ο Μπλόσομγκεϊμ ευστοχήσει για τρεις και φέρει τη Μονακό στο +8 (57-65). Ο ασταμάτητος Λεσόρ έδωσε μία λύση (59-65), ενώ ο Ναν μείωσε και αυτός με τη σειρά του σε 61-65. Ο Χουάντσο έφερε τον Παναθηναϊκό στο καλάθι (63-65), πριν σκοράρει και τρίποντο για το προβάδισμα (66-65). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 67-65 μετά από μία βολή του Ναν.

Στην τέταρτη περίοδο, ο ανεβασμένος Χουάντσο σκόραρε για τρεις και έγραψε το 70-65. Ο Λόιντ έδωσε ανάσα στη Μονακό (70-68) όμως ο Σλούκας του απάντησε για το 73-68. Ο Τζέιμς έβαλε ένα από τα κλασικά του τρίποντα (73-71), με τον Γκραντ να κάνει το ίδιο πάνω σε άμυνα για το 76-71.

Ο Ντιαλό μπήκε στον… χορό των μακρινών σουτ (76-74) και ο Ναν σκόραρε από μέση απόσταση (78-74), με τον παίκτη της Μονακό να βρίσκει στόχο ξανά από κοντά για το 78-76. Ο Οκόμπο έβαλε μεγάλο σουτ από μακρινή απόσταση (78-79), όμως ο Ναν πήρε βολές και τις έβαλε για το 80-79. Ο Ντιαλό με ένα ακόμη καλάθι έγραψε το 80-81, αλλά ο Ναν το πήρε… προσωπικά και έγραψε το 82-81.

Ο Αμερικανός γκαρντ έβαλε ακόμη δύο βολές (84-81), όμως δύο κακές επιθέσεις των γηπεδούχων έδωσαν το δικαίωμα στη Μονακό να τρέξει και να πάρει το προβάδισμα με Μπράουν και Ντιαλό (84-85).

Ο Λεσόρ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και αντιαθλητικό φάουλ (86-85), όμως η επίθεση χάθηκε και στην άλλη πλευρά ο Λόιντ έβαλε μεγάλο τρίποντο για το 86-88. Ο Ναν αστόχησε σε προσπάθεια να απαντήσει και ο Σλούκας έκανε λάθος, με τον Λόιντ να βάζει τις δύο βολές που «σφράγισαν» τη νίκη των Γάλλων (86-90).

Τα δεκάλεπτα: 26-28, 48-50, 67-65, 88-91.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.