Παναθηναϊκός: Η διαχείριση του Αταμάν σε τέσσερις elite γκαρντ

Ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε στο ρόστερ του έναν «καθαρό» πλέιμεϊκερ μετά την αποδέσμευση του Βιλντόζα. Ο λόγος για τον Λορέντζο Μπράουν ο οποίος είναι από τους κορυφαίους γκαρντ στην Euroleague.

Έτσι ο Αμερικανός με το ισπανικό διαβατήριο, έρχεται να προστεθεί σε μία τριάδα η οποία πήγε το Τριφύλλι στην κορυφή.

Σλούκας, Ναν, Γκραντ και τώρα Μπράουν συνθέτουν μία τετράδα «φωτιά» που σπέρνει… τρόμο σε κάθε αντίπαλο.

