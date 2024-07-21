Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι επίσημα από χθες ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ και θα ταξιδέψει άμεσα για την Ολλανδία για να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πλέον οι Πειραιώτες κινούνται για τις επόμενες προσθήκες στο ρόστερ τους ενόψει της επόμενης σεζόν.

Η υπόθεση που δείχνει να είναι στην τελική ευθεία και δεν αποκλείεται σύντομα να σημειωθούν εξελίξεις δεν είναι άλλη από εκείνη του Κρίστοφερ Βέλντε.

Όπως σημείωσε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσανάκας το θέμα του Νορβηγού ακραίου «πάει πολύ καλά, αφού απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πάει για τρία εξτρέμ, αφού έφυγε ο Φορτούνης και πλέον η ομάδα έχει μόνο τον Ζέλσον και τον Μασούρα…».

Στη συνέχεια, ο ρεπόρτερ της ομάδας αποκάλυψε ότι «μία περίπτωση εξετάζεται από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι του Μπέντζαμιν Ντομίνγκες. Του ποδοσφαιριστή από την

Αργεντινή που παίζει στη Χιμνάσια Λα Πλάτα, είναι 21 ετών, παίζει κυρίως ως αριστερό εξτρέμ».

Από εκεί και πέρα, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έπαιξε στο χθεσινό φιλικό της Γουλβς με την Μπρίστολ Σίτι και μένει να φανεί αν αφορά ενδεχόμενη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ή ήταν για λόγους τακτικής από τον Γκάρι Ο'νιλ.

Τέλος, ο Ολυμπιακός «ψάχνει για έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα του Ελ Κααμπί, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπογράψει το νέο συμβόλαιό του», όπως μετέφερε στο ρεπορτάζ του ο Γιώργος Τσανάκας και υπενθύμισε την περίπτωση του Μπαουτίστα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.