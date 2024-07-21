Αν και βελτίωσε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά το κάκιστο πρώτο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα 69-57 από τη Γαλλία και έτσι να παίξει στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ U20, απέναντι στο Βέλγιο (21/7, 19:00).

Κατώτερη των περιστάσεων στο πρώτο 20λεπτο η Εθνική, καθώς το έκλεισε στο -30 (47-17), ενώ της κόστισαν πολύ και τα 25 λάθη.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής ήταν ο Σαμοντούροβ με 16 πόντους. Κοντά στο νταμπλ-νταμπλ ο Χιτικούδης με 8π. και 10 ριμπάουντ.

Από την άλλη, οι Γάλλοι, οι οποίοι θα παίξουν στον τελικό απέναντι στη Σλοβενία (21/7, 21:30), είχαν τους Ντιαβαρά, Περέν και Αμόν με 10 πόντους.

Το ματς

Με τους Ζούγρη, Σαμοντούροβ, Βασιλείου, Πλώτα και Καρακώστα ξεκίνησε η Ελλάδα. Κάκιστη αρχή από την Εθνική με πολλά λάθη και άστοχες επιλογές στην επίθεση, με τη Γαλλία να μπαίνει στο ματς με 7-0 και να πηγαίνει στο 21-4, στα πρώτα έξι λεπτά. Στα επόμενα λεπτά, οι παίκτες του Παπαδόπουλου έσφιξαν αμυντικά και με τους Παρασκευόπουλο και Χιτικούδη έκλεισαν την πρώτη περίοδο με σερί 7-0 (21-11).

Τα λάθη επανήλθαν για την Εθνική στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με τη Γαλλία να μπαίνει με σερί 10-0, για το +20 (31-11), στα πρώτα τρία λεπτά. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι «τρικολόρ» έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ, καθώς εκμεταλλεύονταν τις κακές επιστροφές της Ελλάδας και τρέχοντας συνεχώς στο ανοικτό γήπεδο, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +30 (47-17), με το οποίο πήγαν στα αποδυτήρια.

Με περισσότερη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ μπήκε στο δεύτερο μέρος η Εθνική και με μπροστάρη τον Σαμοντούροβ έριξε αρκετά τη διαφορά (49-31), στα πρώτα πέντε λεπτά. Η Ελλάδα συνέχισε το ίδιο ανταγωνιστική μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 59-43.

Στον ίδιο ρυθμό συνεχίστηκε το ματς και στην τέταρτη περίοδο, με την Εθνική να μειώνει κι άλλο (63-49), μέχρι το 35’. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα έμεινε από δυνάμεις και έτσι γνώρισε την ήττα με το τελικό 69-57.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.